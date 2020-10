Edirne´de, 'cumhuriyet' için kitap okudular

Olgay GÜLER/EDİRNE (DHA)EDİRNE´de Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Çavuşbey Mahallesi´nde, genç yaşlı 7´den 70´e çok sayıda mahalle sakini bir araya gelerek `Cumhuriyet İçin Kitap Okuyoruz´ etkinliği düzenledi.

Edirne´de Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Çavuşbey Mahallesi´nde, vatandaşlar `Cumhuriyet İçin Kitap Okuyoruz´ etkinliği düzenledi. Çok sayıda mahalleli, Edirneli öğretmen Ertan Çekiç´in de kitap desteğinde bulunduğu etkinlikte bir araya geldi. Mahallede bir kıraathanede düzenlenen `Cumhuriyet İçin Kitap Okuyoruz´ etkinliğinde özellikle `Nutuk´ tercih edildi. Çavuşbey Mahalle Muhtarı Müslüm Alırat, cumhuriyeti bir adım daha ileri götürebilmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhuriyetin, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesi olduğunu kaydeden Alırat, "29 Ekim 1923´te Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, `Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir´ ifadeleriyle ilan edilmiştir. O günden bugüne cumhuriyetimiz, aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur" dedi.

'CUMHURİYET ORTAK VARLIĞIMIZDIR'

Cumhuriyet sayesinde büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Alırat, "Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla irfanla kurduğumuz cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve büyümeye devam etmektedir. Türk insanı, cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hâkimiyetin kayıtsız, şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Demokratik, laik ve sosyal cumhuriyet ve onun kazanımları her Türk vatandaşının ortak varlığıdır" diye konuştu.

'ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Çavuşbey Mahallesi sakinlerinin, cumhuriyeti bir adım daha ileri götürebilmek amacıyla bir araya geldiğini dile getiren Alırat, "Yaşlısıyla genciyle Çavuşbey Mahallesi sakinleri ellerinde kitaplarla bu toplumsal büyüme ve gelişme hareketine bir katkı yapmaktan mutluluk duymaktayız. Okumak, insanın her yönden gelişmesine katkı yapan en önemli eylemdir. Biz, Çavuşbey Mahallesi olarak bu bilinçle kitap okumaya ve örnek olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi kıraathane, `Okuma Evi´ demektir. Biz, bugün burada kıraathaneleri de asıl özelliğine kavuşturuyoruz. Her bireyi okumaya davet ediyoruz. Örnek olmasını istiyoruz. Biz yetişkinler, küçük çocuklarımıza örnek olarak, onlara yol göstermeliyiz. Cumhuriyetin de bizden bunu istediğinin bilincindeyiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, ne mutlu Türk´üm diyene. Atatürk ile kalın, cumhuriyet ile kalın, kitap ile kalın" ifadelerini kullandı.

