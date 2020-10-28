Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken polis ekiplerince yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ şüphelileri Ö.B. (36), E.Ö. (35) ve H.Ö. (35) ve R.B.'yi (34) yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.B., E.Ö. ve H.Ö., tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-10-28 11:10:54
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