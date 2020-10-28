Trakya Üniversitesi’nde ‘Rumen Dili ve Edebiyatı Bölümü’ açılacak

Romanya Türk Demokrat Birliği Üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti. Rektörlük Yönetim Kurulu Odasında Romanya’dan gelen heyeti ağırlayan Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Romanya ile var olan ilişkileri daha da güçlendireceklerini ve Trakya Üniversitesi’nde Rumen Dili ve Edebiyatı Bölümü açacaklarını söyledi.

Romanya Türk Demokrat Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan Bormambet, Kültür Komisyonu Başkanı Serin Türkoğlu ve Romanya Milli Eğitim Bakanlığı Azınlıklar Müfettişi Elvita Codrea’dan oluşan heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi. Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar misyonu dahilinde Balkan ülkelerinde birçok proje hayata geçirdiğini ve Romanya’nın da kendileri için önemli bir ülke olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nde eğitimi verilen Balkan dillerine Rumence’yi de ekleyeceklerini söyledi. Trakya Üniversitesi’nde Romanya’dan gelen 17 öğrencinin öğrenim gördüğünü ve üniversite bünyesinde Rumen Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün yanı sıra bir de Rusça Bölümü açmayı düşündüklerini ifade eden Rektör Tabakoğlu, “Romanya ile var olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Sizler bizi ve ülkemizi Romanya’da ve Balkanlarda en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Oradaki Türk kökenli soydaşlarımız için çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla iş birliği gerçekleştireceğiz” dedi.

Trakya Üniversitesi’nin daimi genel sekreterliğini yaptığı Balkan Üniversiteler Birliği’nin dönem başkanlığını Bükreş Üniversitesi’nin de yaptığını hatırlatan Rektör Erhan Tabakoğlu, önümüzdeki günlerde Romanya’nın başkenti Bükreş’te 100’ün üzerinde Balkan üniversitesinin katılımıyla bir toplantı yapılacağını sözlerine ekledi.

Romanya Türk Demokrat Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan Bormambet ise Romanya’daki büyükelçilik ve başkonsoloslukların yanı sıra TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla güzel etkinliklere imza attıklarını, Trakya Üniversitesi ile de birçok sosyal, kültürel ve sanatsal projede buluşmak istediklerini ifade ederek, “Sizlerle ve çalışmalarınızla gurur duyuyoruz. Sizlerin buradaki varlığı ve Balkanlar genelinde gerçekleştirdiği birbirinden güzel çalışmalar bizlere güç ve heyecan katıyor. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından sona ererken, Rumen heyet daha sonra Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’ni ziyaret etti.

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