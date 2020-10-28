Selimiye Camii´nde Mevlit Kandili coşkusu

Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de Mevlit Kandili nedeniyle, Selimiye Camii´nde koronavirüs tedbirleri kapsamında namaz kılınıp, dualar edildi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde yer alan, Mimar Sinan´ın, `Ustalık Eserim´ dediği Selimiye Camii´nde Mevlit Kandili programı düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar caminin dış bölümünde ellerini dezenfekte ederek içeriye girdi. Kuran´ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında cemaat, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yatsı namazını kıldı.
Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, verdiği vaazda tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Salgın nedeniyle tedbirler alarak ilk kez bir kandil idrak ettiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2020-10-28 21:59:36
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