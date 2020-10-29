Keşan´da sağanak yağış etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-29 11:25:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.