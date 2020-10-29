Trakya´da 29 Ekim coşkusu, yağmur altında kutlandı



Mehmet YİRUNÜnsal YÜCELRuhan YALÇINOlgay GÜLER/EDİRNETEKİRDAĞÇORLU (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 97´nci yıl dönümü Trakya genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Valilik bahçesinde düzenlenen törenle kent protokolünün bayram tebriklerini kabul ederken, Keşan ilçesi, Tekirdağ merkez ve Çorlu ilçesinde törenler yağmur altında gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla valilik bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 54´üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, Cumhuriyet´in Türk milletinin karakteri ve geleneklerine en uygun idare şekli olduğunu ifade etti.

`CUMHURİYET, GEÇMİŞİMİZİ GELECEĞE BAĞLAYAN KÖPRÜDÜR´

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir inanç ve kararlılıkla kazanılan zaferin 97 yıl önce Cumhuriyet ile taçlandırıldığını dile getiren Vali Canalp, "Cumhuriyet, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ifadesi ile, Türk Milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idaredir. Cumhuriyet milletimizin şanlı geçmişini, umut dolu geleceğine bağlayan köprüdür. Milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkartacak olan yönetim şeklidir. Cumhuriyet, hâkimiyeti kayıtsız şartsız millete vermektir. Halkın geleceğini bizzat kendisinin belirlediği rejimin adıdır. Bugün 97 yıllık Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde ülkemiz, dünyanın en güçlü ülkelerinden ve ordumuz da dünyanın en güçlü ordularından biridir" dedi.

KEŞAN'DA YAĞMUR ALTINDA KUTLAMA

Edirne'nin Keşan ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, sağanak yağış altında kutlandı. Yağış nedeniyle Keşan Hükümet Konağı bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne belediye ekiplerince seyyar tenteler kuruldu. Saat 09.30'da Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, hükümet konağı önünde maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kaymakam Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daima inandığı ve güvendiği Türk milletinden aldığı güçle acımasız tuzakları, entrikaları, ihanet ve ateş çemberlerini bir bir aşarak, tarih boyunca hür yaşamış Türk milletine zamanın büyük devletleri tarafından takılmak istenen esaret zincirini paramparça ederek bizlere armağan ettiği, kendi ifadesiyle en büyük eserinin 97'nci yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

Tören, Keşan Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu.

TEKİRDAĞ´DA DA YAĞMUR ALTINDA TÖREN

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ´da da Valilik önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım; "Pandemi şartlarında Cumhuriyetimizin 97´nci yıl dönümünü kutluyoruz hep birlikte. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen vatandaşımızı ve ilimizin idarecilerini burada görmek, öğrencilerimiz ile beraber olmak Cumhuriyete ne kadar çok değer verdiğimizin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

ÇORLU´DA TÖREN, KAPALI ALANDA DEVAM ETTİ

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Kaymakam Cafer Sarılı, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un kaymakamlık binası önünde tebrikleri kabulü ile başladı. Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen törenin ardından yağışlı hava sebebiyle program bir kafenin kapalı alanında devam etti. Burada konuşan Kaymakam Cafer Sarılı, Cumhuriyet´in 97´nci yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını ifade etti. Sarılı, "Cumhuriyet bizler için sadece bir yönetim şekli değil tarihimizin en büyük, en kapsamlı çağdaşlaşma hareketi olmuştur. Atatürk´ün ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet´in getirdiği yenilikler bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı Çağdaş Türkiye'nin temellerini atarak azmin, birlik ve beraberliğin ayrıca ulusal egemenliğin sembolü olmuş ve bu topraklar üzerinde yaşayan her bireyin ufkunu genişleterek ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza dinamizm kazandırmıştır" dedi.

Daha sonra, yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Ünsal YÜCEL Ruhan YALÇIN Olgay GÜLER / EDİRNE TEKİRDAĞ ÇORLU

2020-10-29 12:39:16



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