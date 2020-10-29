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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İHA

Edirne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de coşkuyla kutlandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, valilik bahçesinde yapılan törende kontrollü sosyal hayat döneminde salgın kurallarına uygun olarak tebrikleri kabul etti.
Edirne Valiliği bahçesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı tebrikleri kabul töreni, kontrollü sosyal hayat döneminde salgın kurallarına uygun olarak düzenlendi. Tebriklerin kabul töreninde konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Cumhuriyet, hâkimiyeti kayıtsız şartsız millete vermektir. Halkın geleceğini bizzat kendisinin belirlediği rejimin adıdır. Bu önemli gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Devletimizin ve milletimizin en büyük bayramı hepimize kutlu olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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