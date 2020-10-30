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Edirne'de 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camii, restore edilecek

DHA

Edirne'de 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camii, restore edilecek


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 509 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii, belediye tarafından hazırlanan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kabul edilen 4 milyon liralık proje kapsamında restore edilecek. Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde aydınlık ve güzel bir yapı olduğunu yazdığı camideki restorasyona kısa süre içerisinde başlanarak, 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Keşan'da, Büyük Cami Mahallesi Abdullah Molla Sokak'ta bulunan ve Osmanlı dönemi veziriazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa´nın 1511 yılında yaptırdığı tarihi cami, Keşan Belediyesi tarafından hazırlanan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kabul edilen 4 milyon liralık proje kapsamında restorasyona alınacak. 17'nci yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi'nin kaleme aldığı 'Seyahatname' adlı eserinde aydınlık ve güzel bir yapı olarak bahsettiği camideki restorasyona kısa süre içerisinde başlanarak, 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
'509 YILLIK BİR TARİHE SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUZ'
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak adına yapılan girişimlerle 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin restore edileceğini belirterek, "Kültürel miraslarımızı yaşatmaya söz vermiştik. Hersekzade Ahmet Paşa Camii, şehrimizin en önemli ve en eski tarihi yapılarından. 509 yıllık bir tarihe sahip çıkmak istiyoruz. Cami, restorasyona ihtiyaç duyan en önemli eserlerden. 2 yıl sürecek bir restorasyon çalışmasına imza atıyoruz. Cumhuriyet, kültür ve tarihtir" dedi.
'ANKARA'DA İLK ADIMI ATTIK'
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kabul edilen 4 milyon lira tutarındaki proje kapsamında caminin orijinaline sadık kalınarak, restore edileceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu anlamda çalışmaların başlaması adına Ankara'da ilk adımı attık. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u ziyaret ettik. Caminin restorasyonu için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 16'ncı yüzyılda Osmanlı veziriazamı Hersekzade Ahmet Paşa tarafından yaptırılan camimizin bakım ve onarım çalışmalarını en kısa sürede de tamamlamak ve restore edilmiş haliyle ibadete açmak istiyoruz" diye konuştu.
'KEŞAN'IN TARİHİ YAPILARIYLA DA ANILMASINI İSTİYORUZ'
Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'da tarihi yapıların ayağa kaldırılması adına çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Tarihi cephe gerisi hastanesi binamızın da kent müzesi olması için çalışmalarımız devam ediyor. Şehirde 40'a yakın tescilli tarihi taş evimiz var. Bu evlerin restore edilmesi için de girişimlerimiz var. Ayrıca 2 tarihi hamamımız var. Bu hamamların da bakım ve onarımları için çaba sarf ediyoruz. Keşan'da 50'ye yakın tarihi yapının, belediyeciliğimiz döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile beraber tadilat, onarım ve bakımdan geçirilmesini amaçlıyoruz. Bu eserlere sahip çıkarak, gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz. Keşan'ın tarihi yapılarıyla da anılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'RESTORASYONUN ÇOK DİKKATLİ YAPILMASI GEREKİYOR'
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç da Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin bölgedeki önemli Osmanlı eserlerinden biri olduğunu belirterek, "Caminin tarihi önemi bölge açısından çok büyük. Restorasyon yapılacak olması gerçekten sevindirici bir haber. Cami, şu an Keşan'da Osmanlı döneminden kalma ve halen ayakta olan tek eser. Ayrıca bahçesinde aile kabristanlığı olan bir cami. Bu gibi eserlerin restore edilerek, gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. Tabi bu restorasyonun çok dikkatli yapılması gerekiyor. Son dönemlerde isteyerek ya da istemeyerek yapılan bazı hatalar var. Daha özenli ve dikkatli olmakta fayda var. Restore edilirken geçmişin gözüyle bakılması gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-10-30 08:30:24

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