Keşan'da gıda ve giysi pazarı ayrı günler kurulacak

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde cumartesi günleri kurulan gıda ve giysi pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrı günlerde kurulmasına karar verildi.
Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bölgenin en büyük pazarlarından olan ve cumartesi günleri kurulan gıda ve giysi pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında ayrı günlerde kurulmasını kararlaştırdı. Buna göre, gıda pazarı cuma günleri, giysi pazarı cumartesi günleri kurulacak.
Öte yandan pazar tezgahlarının sadece Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi içerisinde kurulmasına izin verilecek.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-02 10:42:25
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