Doç. Dr. Emre Güvendir, ‘Cost’ Destekli Projenin Türkiye temsilcisi oldu

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güvendir, ‘Decolonising Development: Research, Teaching and Practice (Sömürgeden Çıkarma Geliştirme: Araştırma, Öğretme ve Uygulama)’ başlıklı Avrupa Birliği projesinin Türkiye temsilciliğine atandı.

Proje başkanı Dr. Julia Schöneberg tarafından dört yıllığına göreve atanan Doç. Dr. Emre Güvendir, 20172020 yılları arasında ‘Study Abroad Research in European Perspective (Avrupa Perspektifinde Yurtdışında Araştırma Eğitimi)’ projesinin Türkiye temsilciliğini yürütmüştü.

European Cooperation in Science & Technology (Cost) tarafından desteklenen ‘Decolonising Development: Research, Teaching and Practice (Sömürgeden Çıkarma Geliştirme: Araştırma, Öğretme ve Uygulama)’ projesinde her ülkeden en fazla iki temsilci yer alıyor.

