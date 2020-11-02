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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, editörlüğünü yaptığı kitabı rektör Tabakoğlu’na takdim etti

İHA

Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, editörlüğünü yaptığı kitabı rektör Tabakoğlu’na takdim etti

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın’ın editörlüğünü yaptığı “Rekreasyon Paradigması” adlı kitap yayımlandı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın, editörlüğünü üstlendiği ve kısa süre önce okuyucularıyla buluşan “Rekreasyon Paradigması” adlı kitabı Rektörümüze hediye etti. Kendisine hediye edilen kitaptan dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın’a çalışmalarında başarılar diledi.
Rekreasyon konusunun farklı disiplinler tarafından ele alınarak tüm yönleriyle 15 farklı bölümde incelendiği kitap, Gazi Kitabevi yayınları arasından çıktı. Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın’ın yaptığı kitapta ayrıca, editör tarafından kaleme alınan “Rekreasyon Pedogojisi” başlıklı bir çalışma yer alıyor. Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın yaptığı açıklamada “Rekreasyon kavramının hayatımıza girdiği günden bugüne farklı tanımları yapılmış olup kitapta farklı disiplinler ile birlikte kullanılan rekreasyonun içinde bulunduğumuz zamanda bazı sözcükler ile eşleştirilerek farklı anlamları ortaya çıkarılmıştır. Rekreasyon kavramı üzerinde ortak noktayı bulabilmek ve çok sesli kavram yanılgılarını ortadan kaldırabilmek adına, rekreasyon kelimesinin ilişkilendirildiği tüm disiplinler ele alınarak bu kitapta yorumlanmıştır” ifadelerini kullandı.
Kendisine takdim edilen eseri değerli bulduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rekreasyon konusuyla ilgilenen tüm araştırmacıların ve öğrencilerin dikkatine sunulan kitaba katkı sağlayan Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın’ı tebrik ettiğini belirterek “Bu değerli eserlerin, gelecekte bu konularda çalışma yürütecek öğrenci ve araştırmacılar için önemli bir rehber olacağına inanıyorum.” dedi.

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