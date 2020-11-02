Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi

DHA

Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi


EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan genç kız, çeyizi için hazırladığı battaniyeyi, üzerine, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş, umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" notuyla İzmir'deki depremzedelere gönderdi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere destek olmak için yardımda bulunuyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Gözde isimli genç kız, çeyizi için hazırladığı battaniyeyi İzmir'e, telefon numarasını da yazarak, "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım" notuyla gönderdi.
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, genç kızın notunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Güzel Uzunköprü'mün güzel yürekli insanları. İzmir'e gönderilmek üzere gelen yardımlar içinden çıkan notlardan sadece bir tanesi. Çeyizindeki battaniye ve yastıkları İzmirli depremzedelere gönderen Gözde, duaları İzmirliler için olan Uzunköprülüler beni duygulandırdığı gibi, gururlandırdı da. Bugün bir kez daha Uzunköprülü olmaktan ve Uzunköprülülere hizmet etmekten gurur duydum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepimizi üzüntüye boğan İzmir depremi sonrası bölgeye gönderilmek üzere yardım çağrımıza katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimle" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2020-11-02 13:36:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, editörlüğünü yaptığı kitabı rektör Tabakoğlu’na takdim etti
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, editörlüğünü yaptığı kitabı ...
Doç. Dr. Emre Güvendir, ‘Cost’ Destekli Projenin Türkiye temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Emre Güvendir, ‘Cost’ Destekli Projenin ...
Keşan'da gıda ve giysi pazarı ayrı günler kurulacak
YEREL HABERLER Keşan'da gıda ve giysi pazarı ayrı günler kurulacak
İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması olduğu tespit edildi Önce tedavi edildi, sonra cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması ...
4 kanser hastasının olduğu aileden 2 kişi öldü, anne ve oğlunun yaşam savaşı sürüyor
YEREL HABERLER 4 kanser hastasının olduğu aileden 2 kişi öldü, anne ...
Küçük balıkların fiyatı yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Küçük balıkların fiyatı yarı yarıya düştü
Maske takmayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Maske takmayanlara ceza yağdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X