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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeyizlik battaniyesini İzmir’e gönderdi

İHA

Çeyizlik battaniyesini İzmir’e gönderdi

Yurdun tüm kentlerinden olduğu gibi Edirne'den de İzmir'deki deprem sonrası yardımlar toplanmaya devam ediyor.
Vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve belediyelere yardımlar getiriyor.
Uzunköprü Belediyesi’ne yardımları getiren vatandaşlardan Gözde Çakır pandemi nedeniyle ertelenen düğünü nedeniyle çeyizi için sakladığı battaniyeyi İzmir 'de meydana gelen deprem nedeniyle evlerini kaybetmiş depremzedeler için gönderdi. Gözde Çakır yazdığı notta "Ben Edırne Uzunköprü den kardeşiniz Gözde Çakır, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar, benim çeyizimden size kısmetmiş umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar da yakınındayım" dedi
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, “Hepimizi üzüntüye boğan, İzmir depremi sonrası belediyemizin yapmış olduğu yardım çağrılarına Uzunköprülüler her zaman ki gibi kayıtsız kalmadılar. Deprem bölgesine gitmek üzere klase ettiğiniz materyallerimizin arasında onlarca not bulduk. Deprem bölgesinde ki insanlara geçmiş oksun dileklerini ileten bu notların arasında öyle bir not vardı ki karşısında duygulanmamak inanın mümkün değildi. Gözde çeyizinde ki battaniyeleri ve yastıkları deprem bölgesine gönderiyor ve Uzunköprü'de de bir kardeşiniz var unutmayın diye ekliyor. Gözde bize bir kez daha gösterdi ki yaşadığımız zor durumlar da ve zor dönemler de bizim milletimizin nasıl yardımlaştığını nasıl dayanıştığını nasıl kenetlendiğini” ifadelerini kullandı.

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