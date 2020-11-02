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Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

İHA

Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki sanık hakkında, davanın savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.
Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale'de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın altıncı celsesi bugün görüldü. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan, duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmanın savcısı, tutuklu sanık Tarhan’a müebbet hapis cezası verilmesini talep ederek mütalaasını açıkladı. Karar verilmesi beklenen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

“Karar birçok istismar davasında emsal olmalı”
Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emre’nin avukatı Merve Uçanok, dava savcısının ağırlaştırılmış müebbet mütalaasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kararın birçok istismar davasında emsal olmasını dilediklerini söyleyen avukat Uçanok, “çıkacak karar birçok çocuğumuza umut ışığı olsun” dedi.

Mütalaa yıllar sonra yüzümüzün gülmesine neden oldu
Emre’nin ablaları da yaptıkları açıklamada, Emre’nin en çok istediği şeyin sanık Tarhan’ın en ağır cezaya çarptırılması olduğunu belirterek, “Emre’nin vefatından sonra savcı beyin verdiği mütalaa ile yıllar sonra yüzümüz güldü. Bu kararın çıkacağına inanıyoruz. Emre için güneş doğacak” ifadelerine yer verdiler.

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