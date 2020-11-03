Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı

İHA

Trakya Üniversitesi ve Universıty Of National And World Economy (Unss Sofya), Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı'nın temellerini attı.

Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı

Trakya Üniversitesi ve Universıty Of National And World Economy (Unss Sofya), Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temellerini attı.
Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite ve kurumlarla iş birlikleri geliştiren Trakya Üniversitesi, University Of National and World Economy’yi (UNSS) ağırladı.
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalının ortak çalışmalar yürüttüğü UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva, beraberindeki heyet ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.
Rektörlük Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Bilgisayar Mühendisi Dr. Selçuk Yazar da hazır bulundu.
Trakya Üniversitesi ile yakın temas halinde olan UNSS arasındaki istikşafi görüşmelerde, iki kurum arasında “Muhasebe, Finansal Kontrol ve Finans” alanında yüksek lisans düzeyinde ortak program açılması ve akademik çalışmalar yürütülmesine ilişkin iş birliği konuları ele alındı.
Öğrencilerine, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) akrediteli eğitim imkânı sunacak ve bu alanda bir ilk olacak eğitim iş birliği protokolüne ilişkin esasların konuşulduğu toplantıda, iki kurumun görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından karşılıklı çalışma programı belirlendi. Görüşmelerde taraflar, kurumların kendi görev alanlarına giren konularda eylem planlarını hazırlaması ve öngörülen iş birliği imkânlarının araştırılması konularında da mutabık kaldı.
Trakya Üniversitesi ile UNSS arasında iletişimi geliştirme ve iş birliğini pekiştirme adına atılacak adımların konuşulduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan üniversiteleri ile olan ilişkilerini daha öteye ve derine götürmek istediklerini söyleyerek “UNSS ile var olan iyi ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, Türkiye’deki üniversiteler için bir ilk olacak eğitim iş birliği protokolünü hayata geçirmek istiyoruz. Uluslararası üniversiteler ile imzaladığımız ortak lisans programlarını, lisansüstü programlarla genişleterek üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz. Ortak yüksek lisans programı çerçevesinde lisansüstü öğrencilerimize, akredite bir eğitim olanağı ve iki farklı üniversitenin diplomasına sahip olma imkânı sunacağız. Trakya Üniversitesinin ülkenin kazanımlarına katkı sunacak işler başarmasını, yol gösterici proje ve söylemlerle öncü olmasını hep birlikte sağlayacağız. Bu bilinçle bizlere destek veren ve fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.
UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva, misafirperverliklerinden dolayı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ederek her iki üniversitenin uyumlu çalışması ve destekleriyle sözü edilen çalışmaları en kısa sürede hayata geçirmek için gayret göstereceklerini söyledi. İkili ilişkiler çerçevesinde iş birliklerine imza atmaya hazır olduklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Diana Kopeva “Bu protokol ile iki üniversite arasındaki akademik iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Trakya Üniversitesi, Balkanlar'da uluslararası saygınlığa haiz bir kurum haline gelmiştir. Türkiye’de, finans ve muhasebe alanında önemli bir birikime ve tecrübeye sahip Trakya Üniversitesi ile yetkin olduğumuz alanları paylaşmak, eğitim konusunda iş birliği yapmak bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. İki kurum arasındaki ilişkilerin derinleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Valisi Canalp: Yoğun bakımlarımızın yüzde 6'sını pozitif vakalar için kullanıyoruz
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp: Yoğun bakımlarımızın yüzde ...
Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere ...
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya, ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına ...
Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
YEREL HABERLER Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ...
Çeyizlik battaniyesini İzmir’e gönderdi
YEREL HABERLER Çeyizlik battaniyesini İzmir’e gönderdi
Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere ...
ETSO heyetinden Uzunköprü ziyareti
YEREL HABERLER ETSO heyetinden Uzunköprü ziyareti
Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, editörlüğünü yaptığı kitabı rektör Tabakoğlu’na takdim etti
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, editörlüğünü yaptığı kitabı ...
Doç. Dr. Emre Güvendir, ‘Cost’ Destekli Projenin Türkiye temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Emre Güvendir, ‘Cost’ Destekli Projenin ...
Keşan'da gıda ve giysi pazarı ayrı günler kurulacak
YEREL HABERLER Keşan'da gıda ve giysi pazarı ayrı günler kurulacak
İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması olduğu tespit edildi Önce tedavi edildi, sonra cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması ...
4 kanser hastasının olduğu aileden 2 kişi öldü, anne ve oğlunun yaşam savaşı sürüyor
YEREL HABERLER 4 kanser hastasının olduğu aileden 2 kişi öldü, anne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X