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Edirne Valisi Canalp: Yoğun bakımlarımızın yüzde 6'sını pozitif vakalar için kullanıyoruz

DHA

Edirne Valisi Canalp: Yoğun bakımlarımızın yüzde 6'sını pozitif vakalar için kullanıyoruz


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, koronavirüsle ilgili şehirde kontrollü bir süreç yürütüldüğünü belirterek, "Yoğun bakımlarımızın yüzde 6'sını koronavirüs pozitif vakalar için kullanıyoruz. Edirne kontrollü bir şekilde ilerliyor. Ama bütün Türkiye'de olduğu gibi, tüm dünyada olduğu gibi vakalarla ilgili yükselen bir trend var" dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, toplantı ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Keşan ilçesine geldi. Vali Canalp, Keşan Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin tarafından karşılandı. Vali Canalp, daha sonra Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
'KONTROLÜ BİR SÜREÇ VAR'
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye genelinde artış gösteren koronavirüs vakalarıyla ilgili yoğunluk bakımından şehirde kontrollü bir süreç olduğunu belirterek, "Kontrolü bir süreç şeklinde ilerliyor. Yoğun bakımlarımızın yüzde 6'sını koronavirüs pozitif vakalar için kullanıyoruz. Edirne kontrollü bir şekilde ilerliyor. Ama bütün Türkiye'de olduğu gibi, tüm dünyada olduğu gibi vakalarla ilgili yükselen bir trend var. Bu trendi de mutlaka hepimizin görmesi gerekiyor. Bizim de yapmamız gereken almış olduğumuz tüm tedbirleri daha sıkı şekilde devam ettirmektir. Milletimize düşen vazife, tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaktır. Vatandaş olarak görevimiz nedir? Maske takmamız gerekir. Mutlaka dış ortamlara çıktığımız zaman maskesiz şekilde bulunmamamız gerekir. Esnafımızın bütün vatandaşlarımıza örnek olması gerekiyor. Bütün esnafımızın mutlaka maske takıyor olması gerekiyor. Aynı şekilde sosyal mesafeye olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyene de normal zamanlarda olduğundan daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları yaparsak vatandaş olarak görevimizi yerine getirmiş olacağız" dedi.
'HERHANGİ BİR EK TEDBİR ALMAK GÜNDEMİMİZDE YOK'
Kış mevsiminin başlamasıyla kapalı ortamların havalandırılmasına daha dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Canalp, "Havaların soğumasıyla beraber ortam havalandırmasına daha da dikkat etmemiz lazım. Şu an tüm insanlar iç ortamlara çekiliyor. Yine aynı şekilde yaz mevsiminde kahvelerde dış mekanda oturan vatandaşlarımız artık iç mekanlara çekilmeye başladı. Kapalı mekanlarda havalandırma yapılmadığı zaman riski arttırıyor. Tüm kapalı mekanların havalandırılmasına çok dikkat etmemiz lazım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edeceğiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi yine en az vaka sayısıyla kış mevsimini de atlatacağız. Şu an halihazırda aldığımız tedbirlerin ötesinde herhangi bir ek tedbir almak gündemimizde yok. Buna ihtiyaç ya da gereklilik de yok" diye konuştu.
Vali Canalp, ziyaretin ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda şehre kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.
DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-03 12:05:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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