Minik kalplerden İzmir’e mesaj: ‘Yanınızdayız’

Edirne Meriç İlkokulu öğrencileri ‘Yanınızdayız İzmir’ yazarak, 7’den 77’ye Türkiye’nin adeta yek yürek olduğunu bir kez daha gösterdi.

İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. Edirne Merkez Meriç İlkokulu öğrencileri de ‘Yanınızdayız İzmir’ mesajı yazarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni ve takdir yorumları aldı.



Gıda kolisi ve battaniye yardımı toplanıyor

Edirne Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İzmir'de depremzedelere sadece standart gıda kolisi ya da yeni battaniye kabul edileceğini duyurdu. Edirne merkez ve ilçelerinde yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca toplandığına dikkat çekildi.

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