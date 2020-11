Edirne’de 40 yıllık binanın kolonları çatladı Bina sakinleri, tedbir amaçlı kiralık evlere taşındı

Edirne’de, kolonlarda ve çeşitli yerlerinde çatlaklar oluşan bir bina boşaltıldı. Site sakinleri, kiralık evlerde yaşamaya başladı.

Edirne’de 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan Yenisuiş Sitesi 42/A blok sakinleri, oturdukları binanın kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle siteyi boşalttı. Yaklaşık 20 gün önce boşaltılan sitenin sakinleri, tuttukları kiralık evlere taşınmak zorunda kaldı.

Mahalle sakinlerinden Mevlüde Baş, Edirne’de kooperatif evlerinde kentsel dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Boşaltılan bina sakinleri, büyük mağduriyet yaşadıklarını, yetkililerin kentsel dönüşümle ilgili bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.

Site sakinlerinden Nevzat Gülnaz, son yıllarda binanın kolonlarında büyük hasarlar meydana geldiğini belirterek, danıştıkları müteahhitlerin evlerini bir an önce boşaltmaları gerektiğini söylediğini, şu anda tüm apartmandaki dairelerin boş olduğunu dile getirdi.



“Şu anda hepimiz kiradayız”

Gülnaz, “Dördüncü katta ikamet ediyordum, mal sahibiyim. Biz taşındık ama alacaklarım vardı onun için geldim. Binaların alt kolonlarında çok kötü hasarlar var. Daha önce görüştüğümüz müteahhitler kesinlikle bu binada bir saat dahi kalmamamız gerektiğini söylediler. Aldığımız karar sonucu burasını terk etmek zorunda kaldık. 38 yıllık oturanlarız biz burada. Şu anda hepimiz kiradayız. Büyük mağduriyet yaşıyoruz” dedi.

Gülnaz, "Çevre Şehircilik Bakanlığına müracaat ettik, dilekçe verdik, evlerden tahlil alınmasını bekliyoruz. Yetkililer artık kim el atacaksa biz bir an önce yardım bekliyoruz" diye konuştu.

