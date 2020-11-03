Edirne’de iklim farkındalığı için binaları giydirdiler

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne AB Bilgi Merkezi olarak binalarını giydirerek, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde de kent meydanlarında onlarca billboardla ‘İklim biziz ve yaşanabilir, sürdürülebilir iklim, nötr gelecek için değişeceğiz’ başlığı ile iklim değişikliğine dikkat çektiler.

AB Türkiye Delegasyonu ve UNDP Türkiye, ETSO Edirne AB Bilgi Merkezi herkesi iklim eylemi kampanyasına katılmaya davet ediyor. İklim Diplomasisi Haftası boyunca sosyal medya kampanyası, farkındalık için açık hava etkinliği, webinarlar, basın toplantıları ve başka birçok faaliyet düzenlenecek.

Edirne AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Güliz Elif Yardımcı, “Herkesi, kampanya faaliyetlerine katılmaya, kendi etkinliklerinizi düzenlemeye, iklim eylemi öykülerinizi paylaşmaya, mesajı yaymaya teşvik ediyoruz. Bu kapsamda Odamız AB Bilgi Merkezi olarak binamızı giydirerek, Keşan ve Uzunköprü ilçelerimizde kent meydanlarında onlarca billboardla 'İklim biziz ve yaşanabilir, sürdürülebilir iklim, nötr gelecek için değişeceğiz' başlığı ile farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.



"Seçimlerimiz geleceğimizi belirleyecek"

Yardımcı, “Paris İklim Anlaşması'nın 5'inci yılını kutladığımız 2020 yılı, Covid19 küresel salgınının oluşturduğu türbülans ile anılacaktır. Bugün yaptığımız seçimlerin yarını ve geleceğimizi belirleyeceğini hatırda tutarak, toplumlar şu anda, ya daha sürdürülebilir bir geleceğe bizi ulaştıracak bir yolu izlemek ya da sistemi Covid19 gibi şoklar ve iklim değişikliğinin getirdiklerine kırılgan ve açık bırakmak konusunda karar vermek zorunda oldukları bir yol ayrımındadır” ifadelerini kullandı.

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