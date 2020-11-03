Edirne´de 6 kedi ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne´de 6 kedi ölü bulundu

DHA

Edirne´de 6 kedi ölü bulundu


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Sabuni Mahallesi'nde 'Fil Yokuşu' diye adlandırılan bölgede 6 kedi ölü bulundu. Her gün mama verip besledikleri kedilerin öldüğünü gören mahalleli büyük üzüntü yaşarken, bölgede inceleme yapan ekipler kedilerin zehirlenmiş olabileceğini dile getirdi. Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Yağmur Islattı, "Biz bir tanesini hayata döndürebilmek için bin bir çaba sarf ederken, bunların yaşanması bizi çok üzüyor" dedi.
Sabuni Mahallesi'nde, her gün mama verip sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler 'Fil Yokuşu' olarak adlandırılan bölgede 6 kediyi ölü buldu. Kedileri gören mahalleli, durumu Edirne Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. Zehirlenme ihtimali üzerinde duran ekipler, ölü kedileri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için tahlil yapılmak üzere bölgeden aldı.
Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman, yaşanan olayın çok vahim olduğunu dile getirerek, "Çok vahim bir manzara. Hayvanları sevmeyen insanlar, insanları da sevmeyecek düzeydedir. Aklım ve bilgim buna işaret ediyor. Zehirlendiklerini tahmin ediyoruz. Zehirleyen kişilerin inşallah bulunması temennimizdir. Gerçekten çok kötü bir durum. Mahalle olarak bunun takipçisiyiz. Umuyoruz ilgili makamlar bir araştırma yapar" dedi.
'TAHLİLLER SONUCUNDA BELLİ OLACAK'
Belediye ekipleriyle olay yerine gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın danışmanı Olcay Bakkalcı, yapılan tahliller sonucunda ölümlerin nedeninin kesinleşeceğini belirterek, "Umuyorum ki yapılan tahliller neticesinde ölümlerin sebebini öğreneceğiz. Gerçekten manzara karşısında çok üzüldük. Bunu yapanların insan olamayacağını düşünüyoruz. Bazı mahalleli bize, köpeklerin boğduğunu söyledi ama burası çok geniş bir alan. Kedinin kendini koruyabileceği bir alan. Ben açıkçası buna ihtimal vermiyorum. Araştırıldıktan sonra kesin sonuca ulaşacağız" diye konuştu.
'HAPİS CEZASI GELMELİ, YAPANLARIN YANINA KAR KALMAMALI'
Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Yağmur Islattı, bu gibi durumlara karşı Hayvan Hakları Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirterek, "Bunu yapanların şiddetle kınıyorum. Gerçekten yapanlara inanmakta güçlük çekiyorum. Ama burada en önemli olan Hayvan Hakları Kanunu'nun bir an önce değişmesi. Çünkü şu an hiçbir caydırıcılığı yok. Yapan kişi bulunsa bile para cezası ile serbest kalacak. En azından bir hapis cezası gelmeli ki yapanın yanına kâr kalmamalı. Biz bir tanesini hayata döndürebilmek için binbir çaba sarf ederken bunların yaşanması bizi çok üzüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-11-03 16:09:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de iklim farkındalığı için binaları giydirdiler
YEREL HABERLER Edirne’de iklim farkındalığı için binaları ...
Edirne’de 40 yıllık binanın kolonları çatladı Bina sakinleri, tedbir amaçlı kiralık evlere taşındı
YEREL HABERLER Edirne’de 40 yıllık binanın kolonları çatladı Bina ...
Minik kalplerden İzmir’e mesaj: ‘Yanınızdayız’
YEREL HABERLER Minik kalplerden İzmir’e mesaj: ‘Yanınızdayız’
Edirne'de 500 kilo kaçak midyeye 100 bin TL ceza
YEREL HABERLER Edirne'de 500 kilo kaçak midyeye 100 bin TL ceza
Edirne Valisi Canalp: Yoğun bakımlarımızın yüzde 6'sını pozitif vakalar için kullanıyoruz
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp: Yoğun bakımlarımızın yüzde ...
Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın ...
Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere ...
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan akrabaya, ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına ...
Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
YEREL HABERLER Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ...
Çeyizlik battaniyesini İzmir’e gönderdi
YEREL HABERLER Çeyizlik battaniyesini İzmir’e gönderdi
Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER Çeyizi için hazırladığı battaniyeyi depremzedelere ...
ETSO heyetinden Uzunköprü ziyareti
YEREL HABERLER ETSO heyetinden Uzunköprü ziyareti
Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, editörlüğünü yaptığı kitabı rektör Tabakoğlu’na takdim etti
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, editörlüğünü yaptığı kitabı ...
Doç. Dr. Emre Güvendir, ‘Cost’ Destekli Projenin Türkiye temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Emre Güvendir, ‘Cost’ Destekli Projenin ...
Keşan'da gıda ve giysi pazarı ayrı günler kurulacak
YEREL HABERLER Keşan'da gıda ve giysi pazarı ayrı günler kurulacak
İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması olduğu tespit edildi Önce tedavi edildi, sonra cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması ...
4 kanser hastasının olduğu aileden 2 kişi öldü, anne ve oğlunun yaşam savaşı sürüyor
YEREL HABERLER 4 kanser hastasının olduğu aileden 2 kişi öldü, anne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X