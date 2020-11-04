Evinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada 2 kilo 217 gram esrar ve 59 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde adresi belirlenen R.Ö.'nün yaşadığı evde arama yaptı. Yapılan aramada 2 kilo 217 gram esrar, 59 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 135 TL nakit para ele geçirilirken, R.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-11-04 22:29:50



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