Uyuşturucudan dere kenarında fenalaştı, arandığı anlaşılınca tutuklandı

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Edirne’nin Keşan ilçesinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşıp dere kenarına düşen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polise teslim edildi. Arandığı belirlenen şahıs mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Bademlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. kullandığı uyuşturucunun etkisiyle cadde üzerindeki dere kenarında fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği şahıs, daha sonra polise teslim edildi. Polisin yaptığı UYAP sorgusunda 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan arandığı belirlenen E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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