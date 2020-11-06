Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



EDİRNE, (DHA)EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri ve GATA'daki mahrem yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 22'si, 16 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem avukat ve hakimlikleri ile çalışma evleri ve GATA'daki mahrem yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Edirne merkezli operasyon düzenledi. Edirne, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında avukat, doktor, akademisyen, kamu görevlileri bulunan 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, firari 2 kişini yakalanması için operasyon sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE

2020-11-06 16:37:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.