Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ şüphelisi 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edirne merkezli 16 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.