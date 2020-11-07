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Tarçın'ın oynarken yuttuğu kedi figürlü anahtarlık, ameliyatla çıkartıldı

DHA

Tarçın'ın oynarken yuttuğu kedi figürlü anahtarlık, ameliyatla çıkartıldı


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 4 yaşındaki Pekinez cinsi 'Tarçın' isimli köpeğin oynarken yuttuğu kedi figürlü anahtarlık, yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla çıkartıldı.
Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan Yeliz Koçer (42), evinde baktığı Pekinez cinsi Tarçın isimli köpeğinin oyun oynadığı sırada yere düşen plastik anahtarlığı alıp çiğnediğini fark etti. Koçer'in ağzından almak istediği anahtarlığı Tarçın, yuttu. Yeliz Koçer, anahtarlığı 2 gün doğal yollarla çıkarmasını beklediği Tarçın'ı kusması ve yemek yememeye başlaması üzerine veterinere götürdü. Anahtarlık, veteriner hekim Barış Kasımoğlu tarafından gerçekleştirilen 1,5 saatlik başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Veteriner kliniğinde müşahede altında tutulan Tarçın sağlığına kavuşarak, sahibine teslim edildi.
'EVDE BAKILAN HİPERAKTİF KÖPEKLERDE DAHA ÇOK OLUYOR'
Veteriner hekim Barış Kasımoğlu, özellikle yabancı cisim yutmasının köpeklerde sıklıkla karşılaşıldığını belirterek, "Burada önemli olan hayvan sahibinin yabancı cisim yuttuğunu bilmesi. Bilmediği durumlarda cisim köpeğin bağırsaklarına kadar girerek, tıkanmalara yol açıyor. Bu çok riskli oluyor. Yabancı cisim yuttuğunu sahibinin görmesi ve bize getirmesi, Tarçın için çok büyük bir avantaj. Bu tür davranışlar özellikle evde bakılan hiperaktif köpeklerde daha çok oluyor. Tarçın şu anda iyi. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu" diye konuştu.
'BİRAZ YARAMAZ AMA GENEL DURUMU ÇOK İYİ'
Yeliz Koçer ise Tarçın'ın yere düşen anahtarlığı almak istedikleri sırada bir anda yuttuğunu belirterek, "Yere düşen anahtarlığı son anda Tarçın'ın ağzında gördük. Almak istediğimiz sırada yuttu. İki gün belki doğal yollarla çıkartır, diye bekledik. Ancak kusmaya başladı. Biz de hemen veterinere getirdik. Anahtarlığın büyük olması nedeniyle ameliyatla çıkarılması gerektiğini söylediler. Anahtarlığı ameliyatla çıkardılar. Serum tedavisi ve iğneleri de yapıldı. Şu an genel durumu gayet iyi. Yemek yemesi de düzeldi. Dikişlerinin bir kısmı alındı. Biraz yaramaz ama genel durumu çok iyi. Veteriner hekimimize ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-07 09:09:51

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