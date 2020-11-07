Edirne’ye 1 ayda 232 bin Bulgaristan vatandaşı geldi Edirne’ye nüfusundan fazla Bulgaristan vatandaşı geldi

Bulgaristan’ın korona virüs tedbirlerini esnetmesi ve 1 Bulgar levasının 5.17 TL'ye karşılık gelmesiyle Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşlarının sayısı 232 bin 324’e ulaştı.

190 bin nüfusu bulunan Edirne’ye gelen Bulgar vatandaşları kıyafetten, züccaciyeye pek çok ürünün satıldığı Ulus Pazarını dün adeta didik didik etmişlerdi. Alışveriş sepetlerini genişleten Bulgar vatandaşlarının hafta sonu durağı ise Bostanpazı mevkiindeki temizlik ürünleri satan işletmeler oluyor. AVM’lerde de çok sayıda Bulgar vatandaşının olduğu görülüyor.

Edirne İl Genel Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından sınır kapılarının açılması hakkında hazırlanan raporda veriler gözler önüne serildi.



“Kent ekonomisine önemli katkı sağlıyorlar”

Korona virüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak tedbirlerin esnetilmesiyle birlikte Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nın açılmasıyla, Edirne’ye gelen turistlerin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Komisyon Başkanı Önder Cin, Eylül ayı içerisinde Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan uyruklu vatandaşların sayısının 232 bin 324’e ulaştığını açıkladı.



“Yüzde 300’den fazla artış yaşandı”

Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının sayısında yüzde 300’den fazla artış yaşandığına dikkat çeken Cin, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır Kapılarında son 5 ayın en fazla otomobil ve otobüs girişinin Eylül ayında olduğunu vurguladı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de açıklamasında, Bulgar vatandaşlarının Edirne’ye gelmelerinin ekonomik anlamda çok önemli olduklarına değinerek, Leva’nın Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla Edirne’nin Bulgaristan vatandaşları için cazibe merkezi haline geldiğini savundu.



“Tüm önlemler alındı”

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla korona virüs salgınına karşı tüm önlemlerin aldığının altını çizen Meclis Başkanı Geçmiş, Bulgaristan vatandaşlarına sınır kapısında hijyen kiti verildiğini söyledi. Geçmiş, el ilanlarıyla da uyarıların gerçekleştiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.