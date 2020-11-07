Edirne’de 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

İHA

Edirne’de 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

Edirne’de, Hamzabeyli Gümrük Kapısı mevkiinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca 06 Kasım 2020 tarihinde Hamzabeyli Gümrük Kapısı mevkiinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, Ukrayna ülkesinden, Türkiye’ye kaçak olarak, Bulgaristan bandrollü 30 Litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Şüpheli bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere adli tahkikat başlanıldığı duyuruldu. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Köy muhtarından sosyal medyada çağrı: Köyümüze misafir kabul etmiyoruz
YEREL HABERLER Köy muhtarından sosyal medyada çağrı: Köyümüze ...
Edirne’ye 1 ayda 232 bin Bulgaristan vatandaşı geldi Edirne’ye nüfusundan fazla Bulgaristan vatandaşı geldi
YEREL HABERLER Edirne’ye 1 ayda 232 bin Bulgaristan vatandaşı ...
Tarçın'ın oynarken yuttuğu kedi figürlü anahtarlık, ameliyatla çıkartıldı
YEREL HABERLER Tarçın'ın oynarken yuttuğu kedi figürlü anahtarlık, ...
Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Uyuşturucudan dere kenarında fenalaştı, arandığı anlaşılınca tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan dere kenarında fenalaştı, arandığı ...
Akın akın Edirne’ye geliyorlar Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşlar, 2 bin 500 euroya kadar günlük para harcadıklarını söylediler
YEREL HABERLER Akın akın Edirne’ye geliyorlar Alışveriş için ...
Yavru köpeği çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılar
YEREL HABERLER Yavru köpeği çuvala koyup, seyir halindeki araçtan ...
Uyuşturucudan fenalaşıp dere kenarına düştü, arandığı belirlenince tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan fenalaşıp dere kenarına düştü, arandığı ...
“Edirne kırmızısı” için önemli bir bilimsel adım daha
YEREL HABERLER “Edirne kırmızısı” için önemli bir bilimsel adım daha
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
YEREL HABERLER Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne ...
Edirne'de kapkaç şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de kapkaç şüphelisi tutuklandı
Edirne polisinden `kan bağışı´ duyarlılığı
YEREL HABERLER Edirne polisinden `kan bağışı´ duyarlılığı
Yangında mahsur kalan engelli kadını itfaiye kurtardı, yakınları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan engelli kadını itfaiye ...
Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki yetiştirme çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, 'Edirne Kırmızısı' için bitki ...
Kapıkule’de tarihi rekor Bakanlık açıkladı, rakamlar 100 bini geçti
YEREL HABERLER Kapıkule’de tarihi rekor Bakanlık açıkladı, rakamlar ...
Öğretim üyelerinden Türkiye ve dünya ekonomisine katkı sunan iki önemli kitap
YEREL HABERLER Öğretim üyelerinden Türkiye ve dünya ekonomisine ...
Bu kez de kanlarıyla hayat kurtardılar Edirne Emniyeti'nden Türk Kızılay’ına tam destek
YEREL HABERLER Bu kez de kanlarıyla hayat kurtardılar Edirne ...
Edirne’de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X