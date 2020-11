Atıklardan savaş gemileri ve askeri araçların maketini yapıyor

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yaşayan emekli Tayyar Erguvan, (62) topladığı atık malzemelerden, eski savaşlarda kullanılan Amerikan, İngiliz, Rus ve İtalyan askeri savaş gemileri, tank ve kamyon gibi zırhlı araçların gerçeğine göre birebir maketini yapıyor.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sivil memur olarak emekli olan Tayyar Erguvan, topladığı atık malzemelerden eski savaşlarda kullanılan askeri gemi ve zırhlı araçların maketlerini yapıyor. Erguvan, hiçbir eğitim almadan 45 yıl önce başladığı maketçilikte, 1930'da Amerikan askeri zırhlı aracından İngiliz savaş gemilerine, Rus ve İtalyan askeri zırhlı araçlardan savaşta malzeme ve asker taşıyan kamyonlara kadar hepsinin birebir maketini yaparak, tarihe ışık tutuyor.

'ÇOCUKKEN TAHTA OYUNCAK YAPARAK BAŞLADIM'

Çocukken tahta oyuncak yaparak maketçiliğe başladığını söyleyen Tayyar Erguvan, "Bir dönem askeri birlikte memur olarak çalıştım ve emekli oldum. Maket işini 1975 yılından bu yana yapıyorum. Yaptığım maketleri tamamen internetten buluyorum. Daha önce televizyonda izlediğim filmlerden de gördüğüm gemileri yapıyordum. Savaşlarda kullanılan araçlara yönelik, 1930'lu yıllar ve 2'nci Dünya Savaşı ağırlıklı olarak çalışıyorum. 1930'dan 1980'e kadar çalıştığım modeller var. Maketleri; dekota, alüminyum folyo ve akrilik su bazlı boyalar ile tamamen atık malzemelerden yapıyorum. Yaklaşık 35-40 tane daha yaptıktan sonra bir sergi açmayı düşünüyorum" dedi.

'ÖLÇEKLİ GERÇEĞİ İLE BİREBİR YAPTIM'

Askeri araçların yanı sıra, ünlü kaşif Kristof Kolomb'un gemilerini de ölçekleriyle birebir yaptığını söyleyen Erguvan, "Gemileri yapmam 10 yıl sürdü. Bu gemilerden 40 tane yaptım. Yaptığım gemilerin büyük kısmını sattım ve bazılarını da hediye ettim. Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte 15 askeri maket yaptım. Yaptığım araçlar 1´e 35 ölçeğinde gerçek araçlar. Kazmasından küreğine her türlü malzemeyi fotoğrafında ne görüyorsam aynı şekilde işliyorum. Hedefim sergi açmak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-

2020-11-08 08:34:11



