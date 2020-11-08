Enez’de tekne battı, kayıp 3 kişi aranıyor

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’nin Enez ilçesinde içinde 4 kişinin olduğu tekne battı. Bir kişi sahile çıkmayı başarırken, 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Enez sahilinden balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple battı. Teknede bulunanlar denize düşerken, 4 kişiden biri kendi çabalarıyla yüzerek karaya ulaşmayı başardı.

Kazazede Enez Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.