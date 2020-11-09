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Ormana atılmış çöp poşetinde ölmüş köpek bulundu

DHA

Ormana atılmış çöp poşetinde ölmüş köpek bulundu


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Mercan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bantlanmış siyah çöp poşeti içinde ölmüş köpek bulundu.
Keşan'dan dün günübirlik Saros Körfezi kıyısındaki Mecidiye köyü sahiline giden Eda Köse ve ailesi, dönüş yolunda ormanlık alanda mola verdi. Köse, ormanlık alanda yürüdüğü sırada bantlanmış siyah çöp poşetini fark etti. Poşeti açan Eda Köse, ölü köpekle karşılaştı.
Cep telefonuyla görüntü çekip, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ni aradı.
Bölgeye gelen Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından köpeği gömdü.
'BUNU YAPANIN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'
Eda Köse, "Hafta sonunu değerlendirmek için dün ailemle Mecidiye sahiline gittim. Dönüşte bebeğime mama vermek için Mercan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda mola verdik. Kardeşimle orman içine doğru yürüdüğümüz sırada her yeri bantlanmış siyah bir poşet gördük. Poşeti yırttığımızda ölü köpeği gördük. Ölünce mi yoksa canlıyken mi poşetin içine koyuldu bilmiyoruz. Ölen bir hayvan normalde toprağa gömülür. Benim tahminim canlıyken içine koyulmuş. Çünkü bir bacağı poşet yırtılınca dışarı çıkmış. Bunu yapanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Konuyu Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne bildirdim" dedi.
'NORMAL BİR İNSAN ÖLEN KÖPEĞİ GÖMER'
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Normal bir insan ölen köpeği gömer. Hayvanın poşete koyulup, bantlanarak ormana atılması vahşi bir olay. Öldükten sonra mı yoksa ölmeden önce mi poşete koyularak atıldı bilmiyoruz. Artık hayvanlara yapılan bu zulmün bitmesini ve gerekli kanunların çıkarılmasını istiyoruz. Kısa süre önce İzmir'de yaşanan deprem sonrası köpeklerin can kurtarmakta ne kadar önem taşıdıklarına şahit olduk. Bu konunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.        DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-09 11:37:39

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