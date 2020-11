Korona virüs hastasının duygu dolu notu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde korona virüs tedavisi sürecinin tamamlanmasıyla karantinada bulunduğu yurttan ayrılan hastanın sağlık çalışanlarına yazdığı not duygulandırdı.

Uzunköprü ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan vatandaş, tedavi sürecinin ardından yurtta karantinaya alındı. Karantina süresinin tamamlanmasıyla yurttan ayrılan vatandaş, geride peçeteye yazdığı duygu dolu bir not bıraktı. Notta şu ifadelere yer verildi:

“Bütün doktorlar, hemşireler ve hizmetlilerden Allah razı olsun. Bir rüya kabul ettim, uyanıp her şey güzel olacak. Haklarını helal etsinler. Allah onları korusun. Rabbimle baş başa kaldım ve göğsüme iyilikleri ve bol dua doldurdum. Kelimeler görevlilere yetmiyor.”

