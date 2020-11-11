Adına casusluk faaliyetleri yürütülen ‘Edirne kırmızısı’ toprakla buluştu

İlk kez 15. yüzyılda edirnekâri ustalarının kullanmaya başladığı ve sırrını çözene yüksek miktarlı ödüllerin verildiği bir renk olarak tarihteki yerini alan Edirne kırmızısının tohumları yeniden toprakla buluştu.

Trakya Üniversitesi başta olmak üzere birçok dinamiğin katılım sağladığı ArGe çalışmaları neticesinde önemli tarihi değerler arasında yer alan dillere destan olmuş ‘Edirne kırmızısı’ tohumları toprakla buluştu. Kültür Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Müdürlüğü eş güdümünde yürütülecek çalışma ile Edirne kırmızısı bitkisi yeniden yeşerecek. Toumlar toprağın altında can bulurken, kırmızı da en özel koleksiyonlarda kendini gösterecek. Proje kapsamında kurulan Desenleme Atölyesi'nde şekillenen Rumeli ve Balkan motifleri Edirne’nin muhteşem kırmızısı ile birleşecek.



“Edirne kırmızısı inşallah önümüzdeki yıl içerisinde artık yeniden canlanacak”

Edirne Valisi Ekrem Canalp, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kültürel bir motifimiz olan Edirne kırmızısını tekrar canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmişin belki hatırasında kalan Edirne kırmızısı inşallah önümüzdeki yıl içerisinde artık yeniden canlanacak. Bugün burada ekeceğimiz bitkilerin tohumlarından elde edeceğimiz ham madde ile önümüzdeki dönemde bunun uygulamasını yaygın bir şekilde Edirneliler ve memleketimizle buluşturma imkanı bulacağız” dedi.



“Tekrar ayağa kalkan Türkiye kendi değerlerinin farkına varıyor”

Trakya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, “Biliyorsunuz 1361 yılında başkent olan Edirne sultanların şehriydi. Burada en güzel olan, en iyi olan sultanlara sunulurdu. Gelen seyyahların hatıratlarından anlıyoruz ki kırmızı insanları çok etkilemiş. 'Edirne kırmızısı', 'muhteşem Edirne kırmızısı' şeklinde yazılar o zamanlardan yazılmış. Ve bu renge ulaşmak için zamanında casusluk faaliyetlerini yapıldığını yazılan eserlerden öğreniyoruz. Tabii pek çok değerimizi kaybettik, işgaller, savaşlar hafızamızı biraz kaybettirdi. Ama işte tekrar ayağa kalkan Türkiye kendi değerlerinin farkına varıyor. Muhteşem Edirne kırmızısı diye Fransızca yazılmış Amerika’da bir kitaplıktaki kitapla başladı öykü. Bu bir Edirne’nin değeri, inşallah buradan çok güzel yeni hikayeler çıkacaktır. Bu tohumla, bu kök boya ile yeni bir çiftçilerimiz için gelir kaynağı oluşacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.