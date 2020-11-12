Bilirkişi heyeti OSB yapılması planlanan köyde inceleme yaptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyüne yapılması planlanan çevreye duyarlı Karma Organize Sanayi Bölgesi için bilirkişi heyeti bölgede incelemeler yaparken, köy sakinleri projeye karşı olduklarını bildirdi.

Kavacık köyüne yapılması planlanan çevreye duyarlı Karma Organize Sanayi Bölgesi için bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulundu. Köy muhtarı ve sakinleri ise köylerinde OSB kurulmasını istemediklerini dile getirdi. Kavacık köyü halkı, OSB'nin köylerine yapılması halinde 260 dönüm ormanlık alanın yok olacağını ifade ettiler.

Köy muhtarı Aziz Kurt, "Köyümüze yapılmak istenen OSB ile ilgili bilirkişi heyetini karşıladık. Araziyi gezdirdik. Biz köyümüze OSB olmasını istemiyoruz. Köyümüz hayvancılıkla uğraşan, çeltik, ayçiçeği sulaması yapıyoruz. Kurulacak arıtma tesisi bizim dereye akacak, bu suyu kirletip, bu su tekrar mahallere gidecektir. Köyümüze zarar verecektir" dedi.



“Köylü olarak OSB'ye karşı duruşumuz vardır”

Köy sakinleri de, "Kavacık köyü muhtarlığının Edirne İdare Mahkemesine açtığı yürütmeyi durdurma davasına istinaden bilirkişi heyeti bugün geldi incelemelerde bulundu. Köylü olarak OSB'ye karşı duruşumuz vardır. Bunun yerine olan itirazımız var. İtirazlarımızın başlıca nedeni, tarıma uygun bir arazide OSB kurulmak isteniyor, göletimizin hemen yanına kurulmak isteniyor. Kurulduğu anda köyümüzün tarım işletmeciliği bitecek, hayvancılık bitecek, onun için köy olarak karşıyız. DSİ 260 dönüm çam ormanı vardır. OSB ile birlikte onlar da gidecektir. Karma OSB hayata geçerse biz evsiz ve topraksız kalacağız. Biz burada yaşam hakkımızı savunuyoruz. Evsiz topraksız, köysüz kalmak istemiyoruz” dediler.

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