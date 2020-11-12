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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

54 yaşında mezun oldu, ikinci üniversiteye başladı

İHA

54 yaşında mezun oldu, ikinci üniversiteye başladı

Edirne’de yakın zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Hukuk Bölümü’nden mezun olan 54 yaşındaki Sadık Akgün, ikinci üniversite olarak başladığı Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde eğitimine devam edecek.
Edirne’nin Hacıumur köyünde yaşayan Sadık Akgün, henüz 4 yaşındayken babasının hayatını kaybetmesinin ardından annesiyle birlikte köyde yaşamaya devam etti. İlerleyen zamanda İstanbul’a yakınlarının yanına taşınan Akgün ailesi daha sonra doğup büyüdükleri köye geri döndü. Ailenin yükünü omuzlarında taşıyan Sadık Akgün, Edirne kent merkezinde lisede eğitim öğretim hayatına devam ederken 11’inci sınıf öğrencisiyken sınıfta kaldı. Maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitimine devam edemeyen Akgün, içinde olan okuma aşkıyla liseyi açık öğretim olarak bitirmeye karar verdi ve başararak lise mezunu oldu. En büyük hedeflerinden biri de üniversite okumak olan Akgün, yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite hayalini gerçekleştiremedi. Akgün, yıllar sonra üniversite hayalini gerçekleştirmek için sınavlara girdi ve aldığı puanla Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Meslek Yüksekokulu’nu kazandı. Ancak ev kirası ödeyemeyeceği için kayıt yaptıramayan Akgün, üniversite hayalini gerçekleştirmek için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Hukuk Bölümü’nü okumaya karar verdi. 54 yaşında 2 yıllık ön lisans hukuk bölümünden mezun olan Akgün, şimdi de ikinci üniversite olarak Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde iş sağlığı ve güvenliği bölümünü okuyor. Evinde bilgisayarı ve televizyonu bulunmadığı için her gün aldığı gazeteyle eğitimdeki gelişmeleri takip eden Akgün, ders çalışmak için de 25 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan Millet Kıraathanesi'ne gidiyor. 900 lira aylık gelirle geçimlerini sağlamaya çalışan Akgün ailesinin tek isteği ise bilgisayar yardımı.

‘Haksızlığa gelememem’ diyerek avukat olmaya karar verdi
Sadık Akgün, 1980’li yıllarda lisede sınıfta kalmasının ardından eğitimine bir süre ara verdiğini söyledi. İlerleyen yıllarda liseyi açık öğretim olarak bitirmeye karar verdiğini anlatan Akgün, 1991 yılında liseden mezun olduğunu belirtti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite okumaya imkanı olmadığını anlatan Akgün, 2012 yılında girdiği sınav puanıyla Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Emlak Bölümü'nü kazandığını ancak ev kirası ödeyemeyeceği için üniversiteye kayıt yaptıramadığını söyledi.
Yıllarca haksızlıklar ve adaletsizliklerle karşılaştığını belirten Akgün, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Hukuk Bölümü’nü okumaya karar verdiğini söyledi. Akgün, zorlu da geçse Hukuk Bölümü Adalet Programı'ndaki öğrenimini başarıyla tamamlayıp ön lisans diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Şimdi de ikinci üniversiteye başladı
Hukuk bölümünde dikey geçiş sınavına hazırlanıp iyi bir lisans bölümüne girmeyi hedeflediğini açıklayan Akgün, öte yandan da Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde iş sağlığı ve güvenliği bölümünde öğrenci olduğunu ve ikinci üniversiteye başladığını söyledi. 74 yaşındaki annesiyle birlikte yaşadığını anlatan Akgün, evinde televizyon, radyo ve bilgisayar bulunmadığını belirterek, her gün ders çalışmak için evine 25 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan Millet Kıraathanesi'ne gitmek zorunda kaldığını ifade etti. Sınav ve eğitimle ilgili gelişmeleri her gün bir gazete alarak takip ettiğini belirten Akgün, kurumlardan aylık 900 lira maddi destek aldığını söyledi. Aynı evde yaşadığı annesiyle geçimini 900 lira ile sağladıklarını anlatan Akgün, bilgisayar ve televizyon alma imkanının olmadığını vurgulayarak, “Korona virüs şartlarında öğrenim görebilmek için bir bilgisayara ihtiyacım var. Bilgisayarı yardım olarak veya ödünç olarak kabul edebilirim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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