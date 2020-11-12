Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, koronavirüse yakalandı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve tedavisinin evinde sürdüğünü duyurdu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Şapçı açıklamasında, "Saygıdeğer kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım ve büyüklerim, anne ve babamın Covid-19´a ait belirtiler göstermesi üzerine sağlık ekiplerimize başvurduk ve gerekli testlerimiz yapıldı. Rutin olarak yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuzun; her ortamda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmemize rağmen ne yazık ki hepimizin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Doktorlarımız annemin ve babamın tedavisinin hastanede yapılmasını uygun görmüş, benim tedavimin ise evde izole olarak devam etmesine karar vermişlerdir. Bu vesile ile buradan tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıkla görüşmeyi diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-11-12 11:04:31



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