Keşan'da 65 yaş üzerindekilere sokak kısıtlaması ile sigara yasağı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, maske takma zorunluluğu olan tüm alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içinde 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği cadde ve sokaklar, insan yoğunluğu olan meydanlar ve toplu taşıma, araç durakları gibi alanlarda ise sigara içme kısıtlaması getirildi. Alınan kararlara uymayanlara, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilerek, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararların alınmasının ardından Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, beraberinde Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ile çarşı merkezinde denetim yaptı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-11-12 16:37:33



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