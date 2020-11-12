Edirne’de fırıncılar ekmek zammını savundu

Edirne’de bazı fırıncıların resmi karar olmadığı halde ekmeğin gramını 200 grama düşürüp fiyatını 2 liraya yükselmesiyle uyarılar peş peşe gelirken, fırıncılar “Ya zam yapacağız ya da iş yerlerimizi kapatacağız” açıklamasında bulundu.

Edirne ve ilçelerinde bazı fırıncılar 210 gramı 1 lira 50 kuruşa satılan ekmeği 200 grama düşürüp 50 kuruş zamla 2 liradan satmaya başladı. Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, alınan zam kararının hukuki olmadığını, fiyat tarifesinin esnaf tarafından kendi kafalarına göre belirlendiğini ve 2 liradan ekmek satan fırınların suç işlediğini açıkladı.



10 bin ila 100 bin lira arasında para cezası uygulanabilecek

Edirne genelinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirip fırınlara tutanak tutmaya başlandı. Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, yasal olmadığı halde zam yapan fırınlara 10 bin ila 100 bin lira arasında para cezası uygulanabileceğini söyledi.



Fırıncılardan maliyet açıklaması

Uzunköprü’de bir araya gelen fırıncılar da açıklamada bulundu. 5 Mart 2019 tarihinden itibaren 210 gram ekmeği 1 lira 50 kuruşa sattıklarını ifade eden fırıncılar, 8 ay önce bir çuval unu 90 liraya aldıklarını ancak geçen hafta itibarıyla unun çuvalını 150 liradan almaya başladıklarını söylediler. 8 ay önce bir koli mayayı 55 liradan aldıklarını bugün ise mayanın 95 lira olduğunu belirten fırıncılar, 1 ton odunun 320 liradan 600 liraya yükseldiğini açıkladılar. Elektrik ve işçi maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirten fırıncılar, ekmeğe zam yapmaya mecbur olduklarını vurguladılar.

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