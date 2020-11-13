Belediye başkanı dahil 23 kişi karantinaya alındı İpsala'da arazi ihalesine katılan üreticide korona virüs tespit edildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen arazi ihalesine katılan bir üreticinin korona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle, aralarında Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 23 kişi karantinaya alındı.

İpsala Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 9 Kasım Pazartesi günü İpsala Belediyesi'nin düğün salonunda arazi ihalesi düzenlendi. 110 kişi ve görevlilerin katıldığı oturumda, üreticilerden bir kişinin ihale sonrasında korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sonrasında İpsala Belediyesi ve İpsala İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak inceleme çalışması başlatılırken, belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"450 kişi kapasiteli salonumuza 110 katılımcı, görevli personeller dışında seyirci dahi alınmamasına özen gösterilmiştir. Katılımcılarımıza sosyal mesafeli olarak ayrı ayrı masalar tahsis edilmiş, giriş bölümünde görevli personelimizce ateş ölçümü yapılmış, kapı girişinde dezenfekte cihazının yanı sıra masalara ayrı ayrı kolonya ve maske temin edilmiştir. Klimalar çalıştırılmamış, bununla birlikte camlar devamlı açık tutularak havalandırma yapılmıştır. Bulaşma riskini en aza indirmek için alınan bütün bu önlemlere rağmen daha önceden bulaş olan arkadaşımızla temas kuranlara tedbir amaçlı İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce ulaşılarak filyasyon uygulanmış, Covid19 olan şahıs da karantinaya alınmıştır. Dolayısıyla aralarında belediye başkanımızın da bulunduğu 23 kişiye önlem amaçlı yakın takip filyasyon süreci ivedilikle başlatılmıştır."

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