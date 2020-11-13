İş merkezi önüne bırakılan şüpheli çantadan, boş kavanozlar çıktı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir iş merkezinin önündeki çöp bidonunun yanına bırakılan sırt çantası, paniğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi alarak açtığı çantadan boş kavanozlar çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Önder Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Bir kişinin iş merkezi girişindeki çöp bidonunun yanına aceleyle sırt çantası bırakarak hızla uzaklaştığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak, çevredekileri uzaklaştırdı. Polisin kontrollü olarak açtığı çantada, poşet içerisine konulmuş boş kavanozlar bulundu. İncelemenin ardından alan yaya trafiğine açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-11-13 12:22:28



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