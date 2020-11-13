Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan´ın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 4´üncü duruşması görüldü. Başkan Gürkan´ın katılmadığı duruşma, Bulgaristan´dan gelecek evrakların beklenmesi için 11 Aralık gününe ertelendi.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkonuldu. Daha sonra kurtulan Benli, 1 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4´üncü duruşması dün görüldü. Duruşmaya müşteki-şüpheli Recep Gürkan katılmazken, tutuklu sanıklardan O.K., Ş.G. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.Y. ve avukatları katıldı. Koronavirüs tedbirleri gereği izleyici alınmayan duruşma Bulgaristan´dan istenilen evrakların gelmesi için 11 Aralık´a ertelendi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-11-13 15:59:10



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