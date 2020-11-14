Mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde mazgal kapaklarını çaldıkları iddiasıyla bekçiler tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
Hırsızlık olayı, geçen cuma gecesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi´ndeki Zati Yörüker Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye görevi yapan bekçiler, 3 kişiyi mazgal kapaklarını bir araca yüklerken gördü. Duruma müdahale eden bekçiler, H.B. adli şüpheliyi yakaladı. A.B. ve E.S. adlı şüpheliler ise kaçtı.
Polis, kaçan şüphelilerden A.B.´yi de kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin cadde üzerinden 5 mazgal kapağı çaldığı tespit edildi. E.S.´nin yakalanması için çalışmalar sürerken adliyeye sevk edilen H.B. ve A.B., tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-14 09:12:05
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