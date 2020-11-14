Edirne'de ekmek eski fiyatına döndü



Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE (DHA)EDİRNE'de 1 lira 50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramını 200'e düşürüp, 2 liraya satan fırıncılar, eski tarifeye döndü. Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, "Bugün ekmek tekrar eski fiyatına dönmüştür" dedi.

Edirne'de, 6 Kasım'dan bu yana resmi olarak zam gelmemesine rağmen 200 gram ekmeği 2 liradan satan fırıncılar adına Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile bir araya geldi. Toplantı sonrası belediye binasında açıklama yapan Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz , "6 Kasım itibarıyla fırıncının uygulamaya başladığı 2 TL'ye ekmek satışı ile alakalı kamuoyunda bilinçsizce bir tartışma başlamıştır. Bugün Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan'ın daveti üzerine toplanmış olup, konu ile ilgili bir uzlaşmaya varılmıştır" ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da fiyatın eski tarifeye çekildiğini kaydederek, "Valimizin ve benim ricalarımla fırıncı esnafımız 6 Kasım'dan bu yana yürütmüş olduğu fiyat politikasını bugün itibariyle il genelinde tekrar 1,50 liradan satılan resmi tarifeye döndürdü. Valilik ve belediye olarak esnafımızın yasal süreçlerinin takipçisi olacağız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2020-11-14 17:17:10



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