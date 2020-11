Tıp ile güzel sanatlar “plantomy” sergisinde buluştu

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi’nin medrese bölümünde, Trakya Teknopark çalışanı, sanatçı Berrin Us Gündüz tarafından “Plantomy” Medikal İllüstrasyon ve Resim Sergisi gerçekleştirildi.

Açılışa, rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Anatomi Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Recep Mesut, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi ve Trakya Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ile sanatseverler katıldı.

Sanatçı Berrin Us Gündüz, güzel sanatlar ile tıp bilimini bir araya getirdiği çok özel bir sergiye imza attı. Vücutta bulunan çeşitli organları çiçek desenleriyle bezeyerek anatomi illüstrasyon sergisini sanatseverlerin beğenisine sunan Sanatçı Berrin Us Gündüz 40 eserinden 25’ini suluboya ve akrilik boyayla yaparken 15 eserini de dijital olarak sergisine dahil etti.

Sergi açılışında konuşan Berrin Us Gündüz, güzel sanatlardan mezun olduğunu ve derslerde aldığı anatomi bilgisini, tıp bilimi ile birleştirerek bu eserleri oluşturduğunu belirtti. Önceleri el yapımı olarak başladığı çalışmalarını daha sonradan dijital olarak devam ettirdiğini ifade eden Berrin Us Gündüz, organlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak, onları doğadaki çiçeklerle süsleyerek hem tıp bilimini hem de güzel sanatları aynı potada eritmeye çalıştığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Anatomi Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Recep Mesut sergide yaptığı konuşmada, insan vücudunun organlarının resimlerini ilk çizenin Leonardo Da Vinci olduğunu, ancak o dönemde yaptığı çizimlerin gizli kaldığını belirterek Berrin Us Gündüz’ün organları çiçeklerle birleştirmeyi akıl ettiğini ve organların adeta çiçek açtığı çok güzel bir sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, muhteşem bir sergiyi gezme fırsatı bulduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında “Anatomi gibi çok zor bir bilim alanını, aslında oluşturan sanatını, bambaşka bir güzellikle bütünleştirmiş bir sergi. Birçok kişiye itici gelebilecek görüntüler, çok güzel sentezlenmiş ve nefis bir kompozisyon oluşturulmuş. Belki de ilk defa böyle bir sergi gerçekleştiriliyor. Çok özel ve etkileyici bir sergi. Dünyanın her yerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak nitelikte bir sergi olmuş. Bu serginin gerçekleşmesinde Trakya Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir’in önemli katkıları buluyor. Teknopark’ın bünyesinden böylesine güzel bir sanatın çıkmasını da oldukça anlamlı buluyorum” diyerek, Berrin Us Gündüzü bu eşsiz çalışmasından dolayı tebrik etti.

