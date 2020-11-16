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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Kırmızısı logosunu arıyor

İHA

Edirne Kırmızısı logosunu arıyor

Edirne Kırmızısını kent belleğine kazandırmak için yoğun bir çaba harcayan Trakya Üniversitesi, “Edirne Kırmızısı Stratejik Planı” dahilinde çalışmalarına devam ediyor.
Edirne Kırmızısına kurumsal bir kimlik kazandırmak için harekete geçen üniversite yönetimi, Türkiye genelini kapsayan ödüllü bir logo tasarım yarışması düzenleyerek rengi yeni logosuyla buluşturuyor.
Edirne’nin unutulmaya yüz tutmuş değerlerinden biri olan Edirne Kırmızısını kent kimliğine kazandırmak adına bilimsel, kültürel, sanatsal ve birçok alanda çalışmalar başlatan Trakya Üniversitesi, Edirne Kırmızısının yeni logosunu belirliyor. 16 Kasım 18 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenecek yarışma sonrası Edirne Kırmızısı kurumsal logosuna kavuşacak. 30 Aralık 2020 tarihinde sonuçları açıklanacak olan yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’de ikamet eden herkes başvurabilecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak oluşturuldukları “Edirne Kırmızısı Stratejik Planı” dahilinde projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek “Şimdi de Edirne Kırmızısı rengine kurumsal bir kimlik kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edirne Kırmızısını ulusal ve uluslararası alanda en iyi temsil edecek logoyu belirlemek için kolları sıvadık. Hem renkle hem de şehrimizle özdeşleşen, rengin kimliğini ön plana çıkaracak bir logo arıyoruz” dedi.
Başvurular, 16 Kasım 2020 18 Aralık 2020 tarihleri arasında edirnekirmizisi@trakya.edu.tr adresine mail yoluyla gönderilebilecek. Dereceye giren logo 30 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek.
Her yarışmacının en fazla üç eserle katılacağı yarışmanın seçici kurulu şu isimlerden oluşuyor:
“Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu / Trakya Üniversitesi Rektörü, Prof. Melihat Tüzün / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Prof. Caner Karavit / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi İlter Alkan / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Öğr. Gör. Kıvanç Ada / Trakya Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu, Orkun Akman / Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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