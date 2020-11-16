Jandarmadan kaybolan şahıslar için 'akıllı saat' projesi başlatıldı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaybolan şahısların yerini tespit edebilmek için "Akıllı Saat" projesini başlattı.

Edirne İl Jandarma komutanlığınca kaybolan şahısların yerini tespit edebilmek için “Kayıp Şahıs Olaylarını Önleme ve Bulma” projesi kapsamında hayata geçirilen "Akıllı Saat" projesi başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından, alzheimer ve zihinsel engelli insanların kaybolmasını önlemek ve kaybolduklarında en kısa sürede bulunmasını sağlamak amacıyla proje geliştirdi. Bu proje sayesinde, ailelerin talepleri doğrultusunda Enez ilçesinde bir otizm rahatsızlığı, bir zihinsel engelli ve alzheimer hastası olan üç şahsa akıllı saat ile şahısların isimleri ve ailesinden ulaşılabilecek bir yakınının telefon numarası yazılı künyeler teslim edildi.

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