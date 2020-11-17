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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş elektriğe ve suya dönüşecek

İHA

Güneş elektriğe ve suya dönüşecek

Edirne’nin Meriç ilçesinde köylere Fotovoltaik Monokristal Güneş Enerji Sistemlerinin kurulumuna başlandı. Sistem faaliyete geçtiğinde köy halkının tarımsal faaliyetlerindeki giderlerinin minimum seviyeye düşürmesi hedefleniyor.
Meriç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Kadıdondurma, Büyükaltıağaç grup köyleri ve Olacak köyü içme suyu kuyularına Fotovoltaik Monokristal Güneş Enerji Sistemleri kurulması ile ilgili olarak çalışmalara başlandı.

“Örnek teşkil edecek proje”
Çalışmaların tamamlanmasıyla sistemin hayata geçeceğini belirten Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk, projenin örnek teşkil edeceğini söyledi. Proje kapsamında içme suyu elektrik sarfiyatında yüzde 25–30 arası tasarruf sağlanacağının değerlendirildiğini ifade eden Kaymakam Öztürk, “15 gün içerisinde kurulumu tamamlanacak olup, sistemin 3,5–4 yıl arasında kendini amorti edeceği öngörülmektedir. Gerçekleştirilecek olan bu projemiz Tarımsal Sulama Kooperatiflerine örnek teşkil edecek olup, kooperatiflerin en yüksek gideri olan elektrik maliyetlerini ve vatandaşların tarımsal faaliyetlerindeki giderlerini minimum seviyeye düşürecektir. Ayrıca giderler düşeceğinden vatandaşlarımız uygun fiyatla içme suyuna ulaşacaklardır” dedi.

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