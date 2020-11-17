AK Parti'li Aksal: Edirne'de, 112 fırından 92'si hakkında tutanak tutuldu



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de ekmeğin 1.5 TL'den satılmaya devam edileceğini belirterek, şehirde denetlenen 112 fırından 92'si hakkında ekmeğin fiyatını haksız olarak arttırmaktan tutanak tutulduğunu söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentte resmi zam kararı olmadan yapılan ekmek zammının geri çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla Edirne Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerince ekmek zammı sonrası denetlenen 112 fırından 92'si hakkında resmi zam kararı olmadan fiyat artışı yaptığı için tutanak tutulduğunu ifade eden Aksal, "Yaklaşık 10 gündür bir süreç var, çok yakından takip ediyorum. Ekmek fiyatları ile ilgili fırıncılarımızın bir talebi var. Haklı olabilirler ama bu işin yolu, yöntemi var. Ekmek bizim temel gıdamızdır. Bir ayakkabı fiyatı size uymuyorsa almayabilirsiniz ama ekmek bizim temel gıda maddemiz. Fiyatı belli kurallar çerçevesinde denetleniyor. Fiyatı arttırmanın belli bir yolu, yöntemi var. Bu yol, metot izlenmedi. Edirne genelinde fırıncılar ekmeğin gramajını 210 gramdan 200 grama düşürdü ve fiyatı 1,50 TL olan ekmek 2 TL´den satıldı. Yasal izinler aldılar mı, alınmadı. Yasal izin almadan bunu yapamazsınız" dedi.

'HERKES BU ÜLKENİN KANUNLARINA UYMAK ZORUNDA'

Fatma Aksal, hiç kimsenin Edirne halkına Türkiye´deki en pahalı ekmeği yedirmeye hakkı olmadığını belirterek, "Biz buna müsaade etmeyeceğimizi, devlet olarak gerekli işlemler yapacağımızı belirttik. Edirne´de bir tane halk ekmeğimiz olsaydı daha farklı olabilirdi. Bir haftanın sonunda yapılan görüşmelerin ardından ekmek dün itibari ile gramı 210'a yükseltilirken, fiyatı da 1.50 TL´ye çekildi. Vatandaşımız ekmeği eski fiyatıyla yemeye devam edecek. Fırıncılarımız taleplerini yasal yollardan iletirler, yasal görüşmeler yapılır, alınan kararlar sonucunda açıklanır. Şahsım dahil herkes bu ülkenin kanunlarına uymak zorunda. Fırıncılarımız da bu kurallara uymak zorunda" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-11-17 15:59:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.