Edirne'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen ve cep telefonuyla konuşan 11 sürücüye 5 bin 958 TL idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehrin yoğun olduğu Alparslan Türkeş Meydanı'nda gerçekleştirdiği denetimde yaya geçidinde yayalara yol vermeyen ve aracıyla hareket halindeyken cep telefonuyla konuşan 11 sürücüye 5 bin 958 TL idari para cezası uyguladı. Cezaların, makbuza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden alınacak fotoğraflarda eklenerek posta yoluyla araç sahiplerine tebliğ edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-11-17 16:36:13



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