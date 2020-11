Keşan'da at arabaları, elektrikli triportörlerle değiştirilecek

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan 'At Arabaları Dönüşüyor' projesi kapsamında yük taşımacılığında kullanılan at arabaları, ücretsiz olarak elektrikli triportörlerle değiştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen projesi kapsamında, 15 Aralık tarihi itibariyle at arabalarını belediyeye teslim edenlere, elektrikli triportörler verilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yük taşımacılığında at arabaları yerine triportör kullanılacağını belirterek, "At arabalarını getirecekler, ücretsiz triportörleri götürecekler. At arabalarımız, triportöre dönüşüyor. Şehrimizi hep birlikte geliştiriyor, modern Keşan'ı birlikte oluşturuyoruz. Triportörlerimiz şehrin yükünü taşıyacak, vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Şehir içi trafikte kullanılması sıkıntı yaratan ve günün şartlarına uymayan, ihtiyaçları karşılamayan at arabalarının kaldırılması ile ilgili bu işi yapan hemşehrilerimizle projemiz hakkında görüşüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen ve belediye meclisimizce de onaylanan proje çerçevesinde Keşan'da yeni bir dönemi başlatıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-11-18 12:48:53



