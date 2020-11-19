Edirne'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken polis ekiplerince yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelileri A.Y. ve İ.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve İ.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-11-19 11:16:41
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